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У боевиков заговорили про "отставку" главаря ЛНР: в сети показали фото нового возможного "лидера"

суббота, 06 апреля 2019, 03:34

Главарь группировки боевиков ЛНР Леонид Пасечник в ближайшее время может покинуть свой "пост", а вместо него российские кураторы поставят "главу администрации" оккупированного Луганска Ольгу Бас.

Об этом сообщил в Twitter пользователь "ЛНР Колываново-Бджолария".

Смена "руководства" боевиков ЛНР может произойти сразу после "Дня победы" 9 мая.

За плечами у Бас до российского военного вторжения в Украину работа в Апелляционном суде Луганской области, затем она переметнулась на сторону врага и стала строить карьеру уже в рядах боевиков, быстро поднявшись от поста следователя до "главы администрации ЛНР" после ухода Плотницкого.

"Леня уходит после майских праздников, вместо себя хочет поставить Ольгу Бас, бывшую судью Апелляционного суда Луг области, потом следователь МГБ ЛНР, потом глава администрации Лёни", - говорится в посте.

Как сообщал "Апостроф", ранее Россия свернула свою программу раздачи паспортов на оккупированных территориях Луганской и Донецкой области Украины. Руководство РФ посчитало, что использовать раздачу паспортов в качестве инструмента давления на Киев нецелесообразно до объявления результатов президентских выборов.

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