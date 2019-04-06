РУС. | УКР.

суббота, 6 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

6 апреля

21:34
В сети появились новые фото и видео испытаний "умной" украинской ракеты
21:02
Назревает международный скандал: важного политика из Румынии не пустили в Украину
20:57
"Ювентус" в феерическом матче обыграл "Милан" в чемпионате Италии
20:34
Что значит "две полоски": сеть взорвали новые фотожабы президентской гонки
20:26
Журналисты нашли интересную связь между Зеленским и основателем Eurolab: опубликованы документы
19:56
Порошенко позвали на важную международную конференцию в сентябре
19:33
СБУ пришло с обысками к адепту "русского мира" в Николаеве: в сети напомнили фото с ним
19:01
Дело Гандзюк: обвиняемый активистами топ-чиновник подал в отставку
18:35
Директор НАБУ Сытник встретился с Шабуниным и адвокатом Коломойского
18:31
Какие сюрпризы ждут Зеленского во втором туре: назван неожиданный сценарий
18:02
Два популярных моста и центральные улицы Киева частично перекрыли: опубликованы список и карта
17:50
В России юношеский турнир завершился массовой дракой: опубликовано видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В сети появились новые фото и видео испытаний "умной" украинской ракеты

суббота, 06 апреля 2019, 21:34

На испытаниях новая украинская противокорабельная ракета "Нептун" продемонстрировала, что способна выполнять маневры на уровне своих наиболее современных аналогов.

Соответствующее фото разместил на своей странице в Facebook Юрий Бирюков.

"А вообще, ничего необычного. Стандартный маневр для современной ПКР. Как ничего необычного и в том, что страна с развитой промышленностью выпускает такие ракеты. Надо привыкать", – пишут в комментариях к снимку.

Кроме того, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец опубликовал также новое видео с испытаний ракеты.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", крылатые ракеты наземного базирования для поражения морских и береговых целей "Нептун" имеют маневренность в 180 градусов и способность поражать цель на расстоянии более 200 км.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Толерантность на публику: что прячется за истинным лицом человека

Дождались: синоптики порадовали погодой на выходные

Главные анализы страны: как Порошенко и Зеленский сдавали тесты

Нужны ли Украине дебаты Зеленского и Порошенко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: