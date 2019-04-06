В сети появились новые фото и видео испытаний "умной" украинской ракеты

На испытаниях новая украинская противокорабельная ракета "Нептун" продемонстрировала, что способна выполнять маневры на уровне своих наиболее современных аналогов.

Соответствующее фото разместил на своей странице в Facebook Юрий Бирюков.

"А вообще, ничего необычного. Стандартный маневр для современной ПКР. Как ничего необычного и в том, что страна с развитой промышленностью выпускает такие ракеты. Надо привыкать", – пишут в комментариях к снимку.

Кроме того, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец опубликовал также новое видео с испытаний ракеты.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", крылатые ракеты наземного базирования для поражения морских и береговых целей "Нептун" имеют маневренность в 180 градусов и способность поражать цель на расстоянии более 200 км.