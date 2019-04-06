Названы важные свойства мощного ракетного "бумеранга" для ВСУ: новые фото и видео испытаний

Крылатые ракеты наземного базирования для поражения морских и береговых целей "Нептун" имеют маневренность в 180 градусов и способность поражать цель на расстоянии более 200 км.

Об этом написал военный аналитик Артем Василенко в Facebook.

"На "Луче" склепали крылатую ракету, которая маневрирует на 180 градусов (томагавк нервно курит вместе с комплексами С300 (400) на мишебратських кораблях), летит минимум 200 км (российским лоханки даже в Севас уже стало неуютно, потому что топить их будем, в случае чего, при выходе на рейд), а мы за анализы. Трабл в том, что советники а-ля Бирюков не могут донести это до народа. Зачем народу знать, что мы одна из 6 стран, которая может делать ракеты... Лучше объясните, что этот комплекс превращает российские боевые корабли в акватории Черного и Азовского морей на условные плоскодонки...", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", под Одессой провели испытания нового ракетного комплекса для ВСУ - "Ольха-М", который является модернизированной моделью комплекса "Ольха", принятого на вооружение в 2018 году.