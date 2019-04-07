На допросе у бендер: опубликовано уморительное фото из Луганска

В сети опубликовали смешную фотографию с боевиками так называемой ЛНР.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей странице в социальной сети Twitter.

"Это что еще за перформанс был? Живая картина "Молодая гвардия на допросе у бендер из НАТО"? Надеюсь их потом расстреляли для полноты погружения?", - написал блогер в интернете.

Также посмеялись над снимком и другие пользователи сети, прокомментировав фото.

Как сообщал ранее "Апостроф", в оккупированном боевиками Донецке придумали смешную акцию и показали медаль президенту Украины Петру Порошенко.

Также 25 ноября 2017 года в оккупированном городе Горловка Донецкой области прошел конкурс "Мисс-2018", фото которого развеселили социальные сети.