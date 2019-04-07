Погода на Благовещение: синоптик рассказала, кого зальет дождями

В Украине, 7 апреля, в Благовещение, будет тепло, солнечно, но ветрено.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

"Благовещения в Украине будет теплым. Но ветреным. 7 апреля ожидается солнечным. Но на западе и местами на севере пройдут дожди. В Украине все, как всегда – демократия", - пишет она.

Что касается Киева, то здесь осадков также не ожидается.

"В Киеве воскресенье обещает быть с +15 +18 градусами, ветер разгуляется порывами, облаков может стать больше, но без существенных осадков", - добавила Диденко.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали, когда в Украину возвращаются дожди. Первыми под осадки попадут западные регионы. Там дожди начнутся 7 апреля и продержаться до 11 апреля включительно.