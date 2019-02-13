​Садизм в сердцах: в сети показали жуткие фото из оккупированного Крыма

Оккупанты в Армянске (Крым) потравили стерилизованных уличных животных, за которыми присматривали местные жители.

Об этом сообщает блогер RoksolanaToday&Крым.

"Армянск. Потравили стерилизованных котов. Зачем? Все кошки были стерилизованы за счет работников рынка - это от 500 руб до 1000 руб на кошку. Слезы продавщиц, зря выкинутые тысячи рублей, трупы по дворам город-мечта просто", - написала блогер.

Под постом появились разъяренные комментарии.

"Любой садизм к людям начинается с животных. Мрази, конечно. Догхантеры хоть вопят, что собаки опасны, а про кошек-то что сказать?! Подкормил зайца, он помурчал и пошел по своим делам, безобидный и красивый. Это садизм в пустых сердцах сидит и может однажды вырасти в страшное", "Кошки пережили серную кислоту, но не пережили человеческую жестокость", "Мировой заповедник фашизма. Именно тут он тлеет и говнит по всему миру", "Жду недождусь когда помойка под названием рф развалится и они сами себя пережрут и перестреляют. Мерзавцы конченые", - в таком духе пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Крыму создали лагерь, в котором дети проходят "курс молодого бойца".