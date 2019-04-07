​Задержание активиста в Киеве: чем все закончилось

Активисту Леониду Овчаренко, который раздавал агитационные листовки против кандидата Владимира Зеленского, предъявили обвинение и отпустили до судебного заседания.

Об этом написал сам активист на своей странице в Facebook.

"Фух. Отпустили. Суд будет 10 апреля в 10:00 в Шевченковском районном суде. Две статьи: злостное неповиновение и предвыборная агитация", - говорится в сообщении.

Овчаренко привезли в участок после того, как он вместе с соратниками установили общественный агитационную палатку на Майдане Независимости. Агитаторы предлагали желающим взять листовки, в которых говорилось о негативных последствиях президентства Зеленского для Украины.

Как сообщал "Апостроф", тема президентских дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко не прекращает вызывать широкий резонанс в социальных сетях: теперь объектом шуток и фотожаб стали анализы двух кандидатов.