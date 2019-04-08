На Донбассе ликвидирован боевик "Нос": фото

В воскресенье, 7 апреля, на Донбассе ликвидировали еще одного боевика на Донбассе.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в Telegram.

"200_бригада 07.04.19 пополнилась очередным бойцом Родный "Нос" Евгений из Горловки", - написал он.

Также уточняется, что боевик входил в базу "Миротворец".

Как сообщал "Апостроф", боевики рассмешили сеть реалистичным фото, которое в полной мере описывает всю суть их участия в военном конфликте на Донбассе.

Также ранее в сети опубликовали фотографию боевика ЛНР, которого ликвидировала любовница во время ссоры. Офицер ВСУ Анатолий Штефан в связи с этим инцидентом предложил любовнице ликвидированного боевика вручить награду.

Кроме того, у боевиков выдали "сенсацию" о прибытии на Донбасс диверсантов НАТО.