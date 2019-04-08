Порошенко уволил важного чиновника из АП: названа фамилия

Президент Украины Петр Порошенко уволил Алексея Филатова с должности заместителя главы Администрации президента.

Об этом сообщает агентство "Українськи Новини" со ссылкой на источники в АПУ и юридических кругах.

Отмечается, что указ об увольнении уже подписан. Его планируют опубликовать 21 апреля.

По словам собеседника агентства, Филатов уволен в связи с подачей заявления об отставке. Сам чиновник на данный момент находится за границей.

В то же время другие источники отмечают, что Филатова уволили за то, что он не справился с поставленными задачами.

Филатов работал в Администрации президента с лета 2014 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что президент Украины Петр Порошенко отправляет в отставку главу Одесской облгосадминистрации Максима Степанова и еще троих его коллег.