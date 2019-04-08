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Привет, лето: синоптики порадовали украинцев прогнозом погоды

понедельник, 08 апреля 2019, 06:29

В Украине в понедельник, 8 апреля, ожидается теплая и преимущественно солнечная погода: дожди пройдут только в четырех областях.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, ночью температура будет колебаться от 3-5 градусов тепла на востоке до 6-8 тепла на юге Украины.

Днем теплее всего будет в Закарпатской области, где температура вырастет до 22 градусов тепла. Вместе с тем днем в области также пройдут дожди.

В целом на западной Украине будет тепло - от 15 до 18 градусов. На востоке – немного прохладней – 13-17 градусов. Похожей будет температура на юге и севере – 14-18 градусов тепла.

Помимо Закарпатской области дожди также ожидаются на территории Винницкой, Одесской и Черкасской областей.

В Киеве в ночь на 8 апреля будет 6-8 тепла. Днем в столице воздух прогреется до 16-18 градусов. Ожидается незначительная облачность. Без осадков.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик рассказал, какая погода будет на Пасху.

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