​В Запорожье случилось смертельное ДТП с ребенком: фото и видео

В Шевченковском районе Запорожья внедорожник насмерть сбил 7-летнего ребенка, переходящего дорогу в неположенном месте.

Об этом сообщает Нацполиция региона.

"Установлено, что возле дома на улице Игоря Сикорского женщина-водитель автомобиля BMW совершила наезд на малолетнего, который переходил дорогу в неустановленном месте. После этого транспортное средство выехало на обочину и врезалось в ограждение. От полученных телесных повреждений мальчик 2011 года рождения погиб на месте", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Продолжается досудебное расследование.

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