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В Киеве водитель сбил человека и влетел в торговый ряд: фото серьезного ДТП

суббота, 06 апреля 2019, 15:31

Днем 6 апреля в Киеве на Окружной произошло серьезное ДТП, в результате которого есть пострадавшие.

Об этом говорится в сообщении сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

"Серьезное ДТП с пострадавшими, в Киеве, на Окружной. Возле Электронмаш водитель данного автомобиля сбил велосипедиста и заехал в МАФ. На месте работает полиция", - отметили в сообществе.

Количество пострадавших не уточняется.

По фото, опубликованным в сети, видно, что автомобиль получил серьезные повреждения в результате столкновения с торговым павильоном.

В полиции ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее "Апостроф" сообщал, что апелляционный суд вернул материалы дела о смертельном ДТП на улице Сумской из-за того, что обвиняемая Елена Зайцева прочла лишь один из 13 томов дела.

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