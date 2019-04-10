Появились впечатляющие "детские" фото из Чернобыльской зоны

Несмотря на то, что территория Чернобыля считается зоной отчуждения, жизнь здесь продолжает "кипеть".

Соответствующие фото опубликованы на странице Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник в Facebook.

"Жизнь продолжается. Природа сильнее человеческой деятельности", - говорится в подписи к фото.

На фото можно увидеть детский автотранспорт, который за годы порос травой. И теперь из-под травяного покрова, который окутал детскую игрушку, автомобиль практически врос в землю.

"Снимки оценили в сети. Сильное фото", - говорится в одном из комментариев.

Подробнее об опасностях, которые скрывает Чернобыльская зона, и перспективах развития на ее территории солнечной энергетики читайте в материале "Апострофа": Чернобыль: чем опасна зона спустя 32 года после катастрофы.

Подробнее о том, почему проблема безопасности в Чернобыльской зоне сохранится на долгие годы, читайте в материале: Чернобыль: чем опасна зона спустя 32 года после катастрофы.