​В Днепре грузовик устроил масштабную аварию с 12 авто: фото и видео

10 апреля в Днепре грузовик КрАЗ в результате отказа тормозов протаранил 12 авто, пострадала женщина.
Об этом сообщила представитель региональной Нацполиции Анна Старчевская в Facebook.
"ДТП. Пр. А. Поля предварительно у автомобиля КрАЗ отказали тормоза вследствие чего повреждены 12 автомобилей и получила травму одна женщина - водитель автомобиля Шкода. На месте работает полиция, 6 следователей и патрульные", - говорится в сообщении.
На месте работают полиция, медики и спасатели.
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