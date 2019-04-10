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​В Днепре грузовик устроил масштабную аварию с 12 авто: фото и видео

среда, 10 апреля 2019, 10:59

10 апреля в Днепре грузовик КрАЗ в результате отказа тормозов протаранил 12 авто, пострадала женщина.

Об этом сообщила представитель региональной Нацполиции Анна Старчевская в Facebook.

"ДТП. Пр. А. Поля предварительно у автомобиля КрАЗ отказали тормоза вследствие чего повреждены 12 автомобилей и получила травму одна женщина - водитель автомобиля Шкода. На месте работает полиция, 6 следователей и патрульные", - говорится в сообщении.

На месте работают полиция, медики и спасатели.

Как сообщал "Апостроф", 28 марта возле станции метро "Берестейская" в сторону "Житомирской" случилась массовая "цепная" авария. Столкнулись сразу пять автомобилей.

Ранее сообщалось, что 27 марта на Бориспольском шоссе на въезде в Киев произошла масштабная авария с участием 18 автомобилей. ДТП растянулось примерно на 500 метров, на месте работали несколько бригад "скорой" помощи. Известно, что три человека были госпитализированы.

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