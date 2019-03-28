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На въезде в Киев в масштабную аварию попали почти 20 авто: опубликованы фото и видео

четверг, 28 марта 2019, 09:20

Поздним вечером 27 марта на Бориспольском шоссе на въезде в Киев произошла масштабная авария с участием 18 автомобилей.

Как сообщают в Facebook "Вартові Еспресо", первым в ДТП попал Mitsubishi, водитель которого не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в отбойник. После этого ему в бок въехал автомобиль такси Hyundai, а водитель ГАЗ-31 врезался в отбойник, когда пытался избежать столкновения.

Дальше ситуация развивалась по "эффекту домину", когда другие автомобили один за одним въезжали друг в друга. Из-за ДТП магистраль была полностью перекрыта.

Масштабная авария растянулась примерно на 500 метров, на месте работали несколько бригад "скорой" помощи. Известно, что три человека были госпитализированы.

По словам участников аварии, проезжая часть была покрыта льдом.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 26 марта, главная фигурантка смертельного ДТП на улице Сумской в Харькове Елена Зайцева подала апелляцию и сменила адвоката.

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