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На мосту в Киеве пьяный водитель грузовика протаранил легковушку: фото

вторник, 09 апреля 2019, 21:55

Во вторник, 9 апреля, в Киеве на мосту произошло жесткое ДТП с участием грузового и легкового автомобилей.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Инцидент случился вечером на Дарницком мосту в направлении правого берега. Там столкнулись грузовик марки Iveco, который перевозил рыбу, и легковая машина Volkswagen B6.

По предварительным данным, виновником аварии был водитель грузовика. Кроме этого, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ресурсе уточнили, что Volksvagen остановился на разворот, а грузовик в это время влетел в легковое авто.

Как сообщал "Апостроф", 8 апреля на трассе Киев-Камянец-Подольский случилась авария с участием микроавтобуса, в которой серьезно пострадали два человека.

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