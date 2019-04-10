В Украине провели уникальные испытания нового вооружения для ВСУ: фото и видео

Контрбатарейный радар 1Л220УК, который был разработан КП "НПК "Искра", входящим в состав ГК "Укроборонпром", на государственных испытаниях превысил заданные тактико-технические характеристики.

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

На основе протоколов, подписанных членами государственной комиссии, в ближайшее время будет составлен акт государственных испытаний, в котором, по имеющейся информации, будет рекомендовано к принятию 1Л220УК на вооружение Вооруженных Сил Украины.

Во время испытаний был проведен эксперимент возможности 1Л220УК работать на теоретически максимальной допустимой дальности своего действия. В ходе него было обнаружено артиллерию и реактивные системы на дальности, в зависимости от типов снарядов, в 1,3-2 раза больше определенных задачами государственных испытаний.

Таким образом, 1Л220УК может находиться на большем расстоянии от фронта, охватив широкий сектор вражеских позиций. Это значительно повышает его боевую эффективность и позволяет расположить новейший контрбатарейный радар за пределами возможного огневого поражения противником.

Такие высокие возможности 1Л220УК были достигнуты благодаря мощной цифровой фазированной активной решетке, которая работает в микроволновом диапазоне и "видит" даже небольшие артиллерийские снаряды, например, минометные мины, за десятки километров.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", новые украинские крылатые ракеты наземного базирования для поражения морских и береговых целей "Нептун" имеют маневренность в 180 градусов и способность поражать цель на расстоянии более 200 км.