Опубликовано новое видео мощного оружия для ВСУ на Донбассе

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понедельник, 08 апреля 2019, 15:00

В Украине прошли полевые испытания контрбатарейного радара 1Л220УК, который помогает определять местоположение орудий врага.

Об этом на своей странице в Facebook написал украинский президент Петр Порошенко.

"Украинские защитники будут определять на расстоянии десятков километров точное местонахождение вражеских орудий, минометов, реактивных систем залпового огня, а также ракетных комплексов противовоздушной обороны и тактических ракет. Это стало возможным благодаря контрбатарейному радару 1Л220УК, который успешно прошел полевые испытания", - написал глава государства.

По словам Порошенко, радар может не только определять расположение снаряда, но также он рассчитывает траекторию их полетов.

"Это позволит в разы повысить эффективность ведения боевых действий и за минимальное время уничтожать вражескую артиллерию. Продолжаем повышать мощь украинского войска!" - добавил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на испытаниях новая украинская противокорабельная ракета "Нептун" продемонстрировала, что способна выполнять маневры на уровне своих наиболее современных аналогов.

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