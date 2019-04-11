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Какой будет погода на Вербное воскресенье: народный синоптик озвучил прогноз

четверг, 11 апреля 2019, 22:30

На Вербное воскресенье, 14 апреля, в Украине будет прохладно и ветрено.

Об этом "Апострофу" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, температура воздуха понизится до 9-11 градусов тепла.

"И, что характерно, просчитывается восточный ветер – так называемый суховей. Будет больше жаркого сухого ветра, нежели дождливого западного", - сказал синоптик.

Он подчеркнул, что суховей захватит восточные и южные области. Горбань также заметил, что такая погода может негативно повлиять на урожай.

"Есть опасность высыхания поверхностного слоя земли, что очень сильно повлияет на урожай", - говорит синоптик.

Подробнее о погоде на вторую половину весны читайте в материале "Апострофа": Три волны холода и майская жара: синоптик рассказал о погоде до конца весны.

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