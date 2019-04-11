Дожди и похолодание: синоптики дали свежий прогноз погоды для Украины

В четверг, 11 апреля, погода в Украине будет дождливой и прохладной.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, в центральной, восточной и южной части страны ожидаются дожди с грозами. В то же время на западе и севере Украины гроз не ожидается, однако дожди будут более сильными.

Также почти по всей стране ожидается незначительное похолодание. Так, холоднее всего опять будет на западе. Дневная температура там не поднимется выше +8 +12 градусов. Исключением будет Закарпатская область, где днем ожидается +17 +19 градусов.

В центральной Украине температура будет колебаться от +10 до +18 градусов.

Теплее всего будет на юге и востоке страны. Там воздух прогреется до +17 +20 градусов.

В Киеве 11 апреля воздух прогреется до +10 +12 градусов, после ночных +6 +8 градусов. В столице также ожидается дождливая погода и северо-восточный ветер, скоростью 5-10 м/с.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Пасху.