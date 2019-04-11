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США передали жизненно важную помощь для ВСУ: фото

четверг, 11 апреля 2019, 12:33

США передали Украине медицинское оборудование для украинских военных.

Как сообщает посольство США в Twitter, оборудование передал полковник Сухопутных войск США, председатель Отдела по вопросам военного сотрудничества при посольстве США в Украине Роберт Питерс.

"От имени США, полковник Роберт Питерс передал медицинское оборудование для поддержки военных усилий по ликвидации опасностей наземных мин и помощи тем, кто пострадал от них в Украине. Непосредственная военная и гуманитарная помощь по разминированию спасает жизнь украинцев", - говорится в сообщении.

По его словам, военное сотрудничество можно сравнить с большим кораблем, который держит курс.

"Меняется команда корабля, но курс остается неизменным. Мы остаемся последовательными и уже в течение 25 лет, имеем стабильные рабочие отношения с Украиной. После 2014-го года, скорость этого сотрудничества выросла, и теперь мы быстрее движемся к общим целям", - сказал Питерс.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Воздушные Силы ВСУ поступил очередной штурмовик Су-25, который прошел капитальный ремонт и частичную модернизацию.

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