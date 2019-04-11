Украинские военные получили бомбардировщик Су-24: первое фото

Воздушные силы Вооруженных сил Украины получили в свое распоряжение отремонтированный бомбардировщик Су-24.

Как сообщает "Украинский милитарный портал", первое фото Су-24 с бортовым номером 08 было опубликовано в сети.

Отмечается, что ремонтные работы с Су-24 проводились на Государственном предприятии "Николаевский авиаремонтный завод "НАРП".

Сообщается, что специалисты произвели ремонтные работы бомбардировщика. В частности, было полностью проверено функционирование всех узлов и агрегатов самолета. При необходимости был проведен их ремонт или же полная замена.

В то же время о модернизации самолета не сообщается.

Бомбардировщик Су-24 является основным самолетом бомбардировочной авиации Воздушных сил ВСУ. Самолет предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.

Как сообщал "Апостроф", накануне ВСУ получили в свое распоряжение штурмовик Су-25.