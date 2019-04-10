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​Готовы бить врага ночью и днем: появилось видео учений ракетчиков ВСУ

среда, 10 апреля 2019, 10:21

В сети появилось впечатляющее видео учений по противоракетной обороне бойцов ВСУ.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ООС.

"В Объединенных силах создана и ежедневно находится на боевом дежурстве система противовоздушной обороны. Система противовоздушной обороны Объединенных сил имеет многоуровневое построение, методологии которой является взаимосогласованность действий по важности цели, по дальности, по высоте и по направлениям действий", - говорится в сообщении.

На видео боец ВСУ, находясь внутри боевой машины, рассказал, как она работает и о своих обязанностях.

"Каждый продолжаются тренировки, пребывание в засадах, и выполнения задач в составе дежурных сил. Высокая натренированность расчета - высокая точность поражения воздушных целей", - сообщили в ООС.

Как сообщал "Апостроф", в Украину для обмена опытом вылетела более 150 бойцов элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии Сухопутных войск США Screaming Eagles.

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