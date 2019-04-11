В Украине перестанут выдавать биометрику: в чем причина

С 27 апреля по 2 мая государственное предприятие – паспортный сервис "Документ" не будет оформлять и выдавать биометрические документы.

Об этом сообщается на сайте предприятия.

Все отделения сервиса не будут работать с 17:00 27 апреля по 08:00 2 мая.

В частности, не будут оформляться и выдаваться загранпаспорта, ID-карты, справка на временное и постоянное место проживания.

Указано, что работа временно приостановится по техническим причинам.

Также отмечается, что оформление справок о несудимости, страховании, апостиле будет осуществляться в штатном режиме.

Напомним, подробнее о биометрическом загранпаспорте и поездках с его помощью в Европу по безвизовому режиму читайте в материале "Апострофа": Безвиз с ЕС: три полезные вещи, которые нужно знать украинцам.