Со звездой в руках и голове: фото пропагандистской акции с детьми у боевиков ДНР

Детей оккупированных территорий Донбасса заставили принять участие в очередной пропагандистской акции.

Фотографии новой такой акции в Twitter опубликовал пользователь Necro Mancer.

По словам автора публикации, события происходят в оккупированном Енакиево Донецкой области в лицее информационных технологий.

"Команды продемонстрировали отличную строевую подготовку, слаженность выполнения команд, единую форму, умение выбрать и хорошо исполнить строевую песню... Особый интерес у ребят вызвал показ радиостанции УКВ-диапазона Р-159", -- приводит он цитату оккупационных СМИ.

На фотографиях видно, что детей в военную форму.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети вспомнили захват российскими боевиками города Славянска на Донбассе и опубликовали видео.