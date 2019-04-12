Появилось снятое с воздуха видео точного удара по российским оккупантам на Донбассе

В сети опубликовали видеозапись удара украинских военных по позициям российских оккупантов на Донбассе.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Боевая группа К-2 из состава 54 ОМБр постоянно проводит мероприятия по утилизации избыточной российской "гуманитарки" и "ихтамнетов"", - отметил он.

Так, по словам офицера, бойцы ВСУ уничтожили БМП противника, а также двух боевиков.

"Накануне результатом умелых действий воинов стало уничтожение БМП противника и двух оккупантов, в результате адекватного ответа на провокационные обстрелы противника", - написал Штефан.

Как сообщал "Апостроф", офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показал видео мощного удара по боевикам на Донбассе. Украинские военные нанесли удар по позициям боевиков в районе Авдеевской промзоны.