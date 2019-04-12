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Годовщина начала войны на Донбассе: в сети напомнили видео захвата Славянска

пятница, 12 апреля 2019, 09:25

В сети вспомнили захват российскими боевиками города Славянска на Донбассе и опубликовали видео.

Об этом сообщают на странице Grani.ru в Facebook.

В интернете напомнили, что 12 апреля 2014 года отряд Игоря Стрелкова (Гиркин) зашел в Славянск и захватил горотдел милиции с арсеналом оружия. Мэр города Неля Штепа поддержала оккупантов. На следующий день началась АТО. Славянск освободили только 5 июля 2014 года.

"Пять лет назад с захвата Славянска началась война в Донбассе. У оккупантов были большие планы. Они не верили в боеспособность украинской армии", - написали в сети и разместили видео.

Пользователи также прокомментировали события пятилетней давности.

Напомним, генерал-майор ВСУ, киборг ДАП Олег Микац рассказал, как впервые столкнулся с военной техникой России на Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", боевики на Донбассе обстреливают воинов ВСУ из новых образцов вооружения Российской Федерации.

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