Годовщина начала войны на Донбассе: в сети напомнили видео захвата Славянска

В сети вспомнили захват российскими боевиками города Славянска на Донбассе и опубликовали видео.

Об этом сообщают на странице Grani.ru в Facebook.

В интернете напомнили, что 12 апреля 2014 года отряд Игоря Стрелкова (Гиркин) зашел в Славянск и захватил горотдел милиции с арсеналом оружия. Мэр города Неля Штепа поддержала оккупантов. На следующий день началась АТО. Славянск освободили только 5 июля 2014 года.

"Пять лет назад с захвата Славянска началась война в Донбассе. У оккупантов были большие планы. Они не верили в боеспособность украинской армии", - написали в сети и разместили видео.

Пользователи также прокомментировали события пятилетней давности.

Напомним, генерал-майор ВСУ, киборг ДАП Олег Микац рассказал, как впервые столкнулся с военной техникой России на Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", боевики на Донбассе обстреливают воинов ВСУ из новых образцов вооружения Российской Федерации.