Соседка Украины получит новейшее оружие по запросу НАТО: карта с местом размещения

США по запросу НАТО разместят в Румынии свою современную систему воздушной и противоракетной обороны.

Как сообщает пресс-служба Европейского командования армии США, вооружение разместят в соседней с Украиной страной ближайшим летом.

"THAAD (система противовоздушной обороны) с 69-й артиллерийской бригады противовоздушной обороны, 32-й армейской команды воздушной и противоракетной обороны, расположенной в Форт-Худе, штат Техас, интегрируется с существующей архитектурой НАТО в течение ограниченного периода планового технического обслуживания и обновления системы противоракетной обороны Aegis Ashore в Румынии этим летом", - сообщили в ведомстве.

Систему разместят на военной базе Девеселу.

Отмечается, что система противовоздушной обороны THAAD предназначена для высотного перехвата ракет в радиусе до 200 километров.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Украине должны быть размещены военные подразделения НАТО, которые станут частью общей противоракетной и противовоздушной обороны страны.