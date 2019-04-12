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Украинская разведка рассказала про фейковые окопы боевиков ДНР-ЛНР

пятница, 12 апреля 2019, 09:51

Пророссийские боевики, орудующие на востоке Украины, обманывают свое "руководство", предоставляя ему фейковые фотографии с передовой.

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, боевики демонстрировали старые снимки артиллерийских и танковых позиций, выдавая их за новые.

"Во время сверки на местах, комиссиями выявлено, что часть фотоотчетов, предоставленных начальниками инженерных служб в первом квартале этого года, не соответствуют действительности.

При этом установлено предоставление в отчетах фотографий прежних позиций под видом новых, на оборудование которых якобы опять были потрачены выделенные средства", - сообщили в разведке.

В данный момент командование противника проводит служебные расследования.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети показали яркие кадры с зенитным оружием Вооруженных сил Украины "Тунгуска".

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