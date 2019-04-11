Грозный страж ВСУ: появилось яркое видео с зенитным оружием украинских бойцов

В сети показали яркие кадры с зенитным оружием Вооруженных сил Украины "Тунгуска".

Видео было опубликовано в Facebook операции Объединенных сил.

"В первой декаде апреля в Объединенных силах проведены соревнования на лучшее подразделение, имеющее на вооружении зенитные самоходные установки 2С6 "Тунгуска". Указанная зенитная самоходная установка является мощным высокомобильным вооружением подразделений первого эшелона обороны для уничтожения средств воздушного нападения", - сообщили в ООС.

Установка представляет собой единый разведывательно-огневой комплекс, который может самостоятельно определять местонахождение цели и уничтожать ее на разных высотах и расстояниях.

"Соревнования подразделений, входящих в состав Объединенных сил, показали обученность и слаженность боевых расчетов. Ни один из экипажей зенитных самоходных установок "Тунгуска" не получил оценку ниже "хорошо". А лучшие зенитчики служат в 30 отдельной механизированной бригаде", - добавили силовики.

Комплекс “Тунгуска” разрабатывает Конструкторское бюро приборостроения (КБП) в кооперации с другими организациями оборонных отраслей промышленности. Комплекс имеет максимальный заряд в восемь ракет.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские журналисты показали репортаж о тренировках украинских контр-снайперов, которые охотятся на боевиков в зоне ООС на Донбассе.