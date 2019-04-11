​На Донбассе объявят "пасхальное перемирие": заявление западного переговорщика

На заседании трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе, которое состоялось 10 апреля в Минске, участники сошлись во мнении о необходимости объявления пасхального перемирия.

Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик, передает БЕЛТА.

Обсуждение общей ситуации с безопасностью и подготовка к объявлению перемирия по случаю пасхальных праздников составили основу на заседании рабочей группы по безопасности.

"В итоге ТКГ сошлась во мнении о необходимости объявления перемирия и договорилась провести дополнительную видеоконференцию 18 апреля для его окончательного согласования. Опыт показывает, что для эффективного и долгосрочного перемирия самое главное - это политическая воля сторон, при ее наличии это сделать несложно", - отметил Мартин Сайдик.

Подгруппа также обсудила дополнительные меры по обеспечению безопасности и гуманитарного разминирования. Участники же экономической рабочей группы выразили озабоченность ситуацией, возникшей в начале месяца вокруг компании "Вода Донбасса" в связи с перебоями электроснабжения.

Как сообщал "Апостроф", с полуночи 8 марта Украина ввела бессрочный режим "тишины" по всей линии соприкосновения с российскими оккупационными войсками, однако Россия не предоставила гарантий перемирия.