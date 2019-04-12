​В Никополе лихач чуть не повторил "подвиг" Зайцевой: опубликовано видео

10 апреля в Никополе Днепровской области автомобиль на огромной скорости чудь не въехал в группу пешеходов, переходящих дорогу по переходу во время "зеленого" для них сигнала светофора.

Шокирующее видео происшествия заснял очевидец, пишут "Новости Днепра".

В миллиметре от гибели оказалась группа людей, переходивших дорогу на улице Херсонской.

По данным свидетелей, некоторые пешеходы уже заканчивали переход дороги в положенном месте, другие только подходили к дороге. Горел красный свет светофора. В этот момент на огромной скорости прямо на людей вылетел автомобиль. Только чудом им удалось отскочить.

Как сообщал "Апостроф", 11 апреля на Одесской трассе в столице случилось страшное ДТП с пострадавшими: два автомобиля столкнулись на большой скорости.