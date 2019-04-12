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Второй тур выборов президента: сети впечатлило видео гигантской очереди на регистрацию в Киеве

пятница, 12 апреля 2019, 04:41

В украинской столице фиксируется огромное количество избирателей, желающих проголосовать на втором туре президентских выборов, очереди за талонами достигают сотен человек.

Видео, снятое близ одного из столичных отделений Госреестра избирателей, опубликовал в своем Twitter-аккаунте журналист Андрей Дзиндзя.

На записи видно, что очередь на улице насчитывает более сотни человек, вероятно, также еще большое количество людей находится в помещении.

Пользователи сети прокомментировали происходящее, подтвердив своими наблюдениями картину на видео: "Нужно что-то срочно делать, потеря голосов будет огромной. Я уже 5 раз приходил и упирался в стену в 500 человек. В час проходит в районе 80 человек. ЦИК нужно срочно продлевать старые открепительные", "Всех зацепило сегодняшнее положение дел, это радует и внушает надежду".

Как сообщал "Апостроф", 31 марта в Украине прошел первый тур президентских выборов, явка составила 62,8% избирателей. По данным Центральной избирательной комиссии, у шоумена Владимира Зеленского 30,24% голосов, у действующего главы государства Петра Порошенко – 15,95%. Они выходят во второй тур выборов, который запланирован на 21 апреля.

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