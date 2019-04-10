РУС. | УКР.

среда, 10 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео
Мнение

Послать Украину подальше: что Россия ждет от второго тура выборов

Главная цель - отвернуть Украину от интеграции в ЕС и НАТО

Павел Фельгенгауэр, российский военный обозреватель, специально для "Апострофа" среда, 10 апреля 2019, 10:02
Главная цель - отвернуть Украину от интеграции в ЕС и НАТО Фото: UNIAN

Главной целью Кремля является ухудшение отношений Украины с Западом. Поэтому в России хотят видеть президента Владимира Зеленского, поскольку думают, что при нем Украина развернет свой курс на Восток. Если же останется президент Петр Порошенко, то Москва объявит выборы и новую украинскую власть нелегитимными. Такое мнение высказал "Апострофу" российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.

С Владимиром Зеленским у России будут связаны большие надежды: на то, что политика Украины принципиально изменится, а курс Украины поменяется. Потому что президент Зеленский вряд ли будет приемлем для Запада из-за его близких связей с Игорем Коломойским, который, похоже, будет признан международным преступником. Если это произойдет, Коломойский вернется в Киев и станет "украинским Плахотнюком" (Влад Плахотнюк – молдавский олигарх, президент Демократической партии Молдовы, – "Апостроф") – это именно то, что Москве надо.

Это значит, что в России будут надеяться, что Украина в результате станет страной-изгоем.

Тогда об интеграции в НАТО и ЕС можно будет забыть и деваться Украине, по их мнению, будет некуда, кроме как в объятия Москвы. Кремль надеется на возвращение времен Януковича.

Читайте: Какой президент Украины выгоден Путину и почему: в России дали ответы

Понятно, что Зеленский будет не самостоятельной фигурой, а ширмой. С другой стороны, такой поворот событий вызовет в Украине большое внутреннее сопротивление, которое приведет к дестабилизации. Это устраивает Россию, которая все надеется, что Украина развалится, а поэтому поначалу будет выжидать.

Если вдруг победит Петр Порошенко, Москва объявит выборы и новую украинскую власть нелегитимными. Но если победит Зеленский, наверное, тогда этого не произойдет. Надежды будут серьезные. Этого никто не скрывает: Москва - за Зеленского.

Так что при любом варианте Украину ничего хорошего не ждет.

Наверное, Зеленский будет встречаться с Путиным, если станет президентом. Другой вопрос, что требования Москвы очень жесткие: отказ Украины от интеграции в ЕС и НАТО, статус неприсоединения. Признание аннексии Крыма тоже необходимо, но в Москве понимают, что добиться этого будет сложно, и начинать с этого не будут. Зеленский предлагает организовать референдум по вопросу вступления в НАТО. И если его правильно подготовить, референдум может дать и отрицательный результат. Для Москвы отказ Украины от НАТО будет определяющим.

И вообще Москва очень бы хотела ухудшения отношений Украины с Западом. Если Игорь Коломойский будет играть серьезную роль в будущей конфигурации украинской власти, пускай неофициальную, это сделает Киев "нерукопожатным" для значительной части западных стран. Думаю, лично Дональд Трамп будет очень доволен тем, что, наконец, сможет послать Украину подальше – она его и так совершенно не интересует. А ситуация с Коломойским даст на то основания. И даже тот факт, что Коломойский и Путин были в очень большой ссоре, уже не так важен – главное стратегически развернуть Украину.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Есть реальная опасность, что Россия пойдет на Одессу - американский генерал

Как Кремль будет вмешиваться в избирательный процесс в Украине, почему скандалы в оборонпроме только играют на руку России, а также о том, как усилить наши ВМС и шансы стать членом НАТО, Апострофу рассказал Бен Ходжес

Путину все время нужен враг: если не НАТО, то инопланетяне - эксперт по Альянсу

В чем заключаются популярные мифы о НАТО и зачем Путину постоянно нужны угрозы - в интервью Апострофу рассказал Сергей Джердж

Россия еще не сдалась в Украине и ждет выборов – европейский эксперт

О планах России на выборах в Украине, и почему Путин затягивает войну на Донбассе - Апострофу рассказал евроэксперт Густав Грессель

Новости

10 апреля

12:35
Опубликован список документов, необходимых для зачисления в первый класс
12:21
Бахматюк рассказал о последствиях "банкопада" Гонтаревой и борьбе за банки в судах
12:20
Где смотреть онлайн Манчестер Юнайтед - Барселона: расписание трансляций
12:16
Колготки в сетку и никакого мяса: MARUV рассказала о своем райдере
12:15
Скрыла недостатки: Тодоренко раскрыла секрет удачного фото в купальнике
12:10
Шок и реанимация: известный футболист резко высказался о Ракицком
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Как Нацдружины кошмарили силовиков и АП в Киеве: яркий фоторепортаж
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки
Яркие фото с открытия фестиваля "Французская весна 2019"
Юлия Тимошенко выступила перед избирателями в Киеве накануне выборов
Шулявский мост, прибыла тяжелая техника
Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: