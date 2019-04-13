Полное запустение: в сети показали мрачные фото оккупированной Макеевки

В сети показали фотографии с оккупированной Макеевки, где когда-то был парк, а при боевиках стала разруха.

Об этом сообщают в Telegram-канале "В Макеевке. В Донецке. Новости".

"А какой раньше парк, ДК был...", - написали в сети и опубликовали снимки около ДК им. Кирова, парка Металлургов, школы №9...

На фото видно, что все здания и прилегающая к месту территория полностью заброшены. Там здания охватила разруха, а пользователей ностальгия.

Напомним, в оккупированном пророссийскими боевиками Донецке полная разруха, в сети опубликовали фото происходящего.

Как сообщал "Апостроф", жители поселка Белое (поселок расположен на оккупированной части Луганской области) страдают от безработицы, которая лишает их средств к существованию.