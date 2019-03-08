Разруха в оккупации: в сети показали печальные фото Донецка

В оккупированном пророссийскими боевиками Донецке полная разруха, в сети опубликовали фото происходящего.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей странице в социальной сети Twitter.

"Донецк, Кировский р-н, шахта Скочинского, 08/03/19, обрушился мост сортировки", - написал он и разместил снимки.

Напомним, жители поселка Белое (поселок расположен на оккупированной части Луганской области) страдают от безработицы, которая лишает их средств к существованию.

Также в сети рассказали про жизнь на оккупированной РФ территории Донбасса при российской власти.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали масштабы коммунальной катастрофы на оккупированном Донбассе. Кроме этого, в интернете показали свежие фото "достижений" боевиков на Донбассе.