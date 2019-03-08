РУС. | УКР.

пятница, 8 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

8 марта

13:55
Названо имя лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов
13:54
На "Марше женщин" в Киеве произошли стычки с националистами: фото и видео
13:41
​Пятая весна войны: в сети показали яркие фото красавиц ВСУ, защищающих Украину
13:32
Утоли мои печали, феминизм: появились яркие фото и видео "Марша женщин" в Киеве
13:23
Манчестер Сити - Шальке: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
13:21
Стало известно о гибели в Сирии путинского полковника, воевавшего в Украине
13:12
Выпил за женщин: в сети показали фото пьяного ДТП в Киеве
13:09
Разруха в оккупации: в сети показали печальные фото Донецка
12:42
Женский "праздник" в Крыму: в сети напомнили фото пятилетней давности
12:34
Украинский генерал рассказал, как поступить с бежавшей от боевиков "ополченочкой" Дрюк
12:22
92-летняя Елизавета II впервые сделала пост в Instagram
12:13
​В Николаеве подростки в балаклавах устроили разборки со стрельбой: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Разруха в оккупации: в сети показали печальные фото Донецка

пятница, 08 марта 2019, 13:09

В оккупированном пророссийскими боевиками Донецке полная разруха, в сети опубликовали фото происходящего.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей странице в социальной сети Twitter.

"Донецк, Кировский р-н, шахта Скочинского, 08/03/19, обрушился мост сортировки", - написал он и разместил снимки.

Напомним, жители поселка Белое (поселок расположен на оккупированной части Луганской области) страдают от безработицы, которая лишает их средств к существованию.

Также в сети рассказали про жизнь на оккупированной РФ территории Донбасса при российской власти.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали масштабы коммунальной катастрофы на оккупированном Донбассе. Кроме этого, в интернете показали свежие фото "достижений" боевиков на Донбассе.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Опасный "актив": почему украинские моряки стали для Путина проблемой

Россияне проиграли на 100%, но воевать напрямую Украине нельзя - американский офицер

Зачем Россия стягивает танки к границе с Украиной: генерал о планах Путина

Путин может использовать захваченных моряков, чтобы продвигать своего кума на выборах в Украине - адвокат

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: