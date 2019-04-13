РУС. | УКР.

суббота, 13 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

13 апреля

10:13
​В России со стрельбой ликвидировали террористов ИГИЛ: новые фото и видео
09:57
В Киеве случилась трагедия с 19-летней девушкой: фото смертельного ЧП
09:48
​Порошенко договорился с Макроном о важных шагах по завершению войны на Донбассе: видео
09:35
Разорились еще до войны: журналист рассказал о тотальном хаосе в городах Донбасса
09:34
Для погибших героев "Игры престолов" создали кладбище: фото
09:05
​ВСУ понесли новые потери, отомстив боевикам мощным ответным ударом
09:00
Всемирный день рок-н-ролла: стихи, открытки, фото и видеопоздравления
08:39
В Бразилии произошло обрушение жилых многоэтажек: фото, видео и данные о погибших
08:33
В Варшаве напали на украинского актера: фото
08:33
Ломаченко - Кролла: видео нокаута
08:25
Ломаченко - Кролла: полное видео боя
08:06
​На Донбассе тяжело ранен доброволец-парамедик с позывным "Смурфик": опубликованы фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Разорились еще до войны: журналист рассказал о тотальном хаосе в городах Донбасса

суббота, 13 апреля 2019, 09:35

На Донбассе тотальный хаос и разруха, потому что там недееспособная и враждебная местная власть.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал журналист Денис Казанский.

По его словам, ситуация на востоке Украины зависит от руководства местной власти и нацеленности центральной власти.

"Если Киев не видит смысла и не может назначить туда руководство, которое выполняет эти задачи, в итоге можно возложить ответственность на центральную власть. В том же Лисичанске и Северодонецке кошмарная, недееспособная и враждебная местная власть. Непонятно, почему там не ввели военно-гражданские администрации (ВГА). Ведь это прифронтовые города", - рассказал он.

Также от подчеркнул, что в Лисичанске ВГА вначале была – руководителем поставили служащего в АТО.

"Допустим, он не справлялся с обязанностями, тогда можно было поставить другого человека. Зачем отменили ВГА и вернули в город выборы? Эти города не могут нормально функционировать, поскольку там сложились такие обстоятельства. И, конечно же, там нужны ВГА. Но, как я понимаю, по договоренности с тем же условным Бойко им разрешили выбирать местную власть, туда вернули выборы", - отметил журналист.

Он заявил, что сейчас в прифронтовых городах пришли к тотальному хаосу – депутаты с мэрами постоянно дерутся, первые голосуют за снятие вторых, а те недееспособны, потому что у них вражда с горсоветами. Также по словам журналиста, городами никто не занимается, хотя туда нужно вливать деньги – это очень важно и по-другому не получится. Нужно привлекать гранты, строить новые предприятия, развивать малый бизнес, например, индустриальные парки с нулевыми налогами, поощряя хоть каких-то инвесторов.

"Важно понимать, что эти города разорились еще до войны – местные элиты их разорили. В том же Лисичанске все закрылось еще до войны. А стекольный завод "Пролетарий" закрылся в разгар так называемой стабильности времен Януковича в 2013 году. Я веду к тому, что не война там постаралась. И я не понимаю, почему, во-первых, никто за это не наказан, а, во-вторых, нужно как-то все исправлять. К сожалению, мы попали в эту ситуацию, но кому-то ведь надо ее разгребать, потому что местные своими силами не выгребут. Никакая децентрализация сейчас не поможет этому региону", - сказал Казанский.

Кроме этого журналист рассказал и про возможные действия Порошенко на Донбассе.

"А Порошенко даже если и приедет в Луганскую область, то я не представляю, что он будет говорить. Я ему бы сразу же задал такие вопросы: Почему полгода нет губернатора? Почему у вас люди ездят по дороге через сожженный лес, который нужно утилизировать, выпилить сгоревшие деревья, потому что там заводятся короеды. К тому же это тоже сырье, из которого можно сделать, например, пеллеты. То есть нужно проводить рекультивацию, а там ничего не делается вообще", - отметил Казанский.

Он подчеркнул, что на востоке Украины уже привыкли к войне.

"Что может сейчас сказать Порошенко в том же Лисичанске? Очень многие пытаются придавать фактору войны чрезмерное значение, а на самом деле, там и к войне то привыкли. Как я уже говорил, не война – главная проблема. Возьмем разбитые дороги в том же Лисичанске и Северодонецке – последние мины, бомбы или снаряды туда прилетали в 2014-15 годах, а последние четыре года там ничего не падает. Но за это время там просто кошмар – никто ничего не делает", - поделился Денис Казанский.

Подробней читайте в материале "Апострофа": "Не война разрушила Луганскую область: что происходит в регионе - Денис Казанский".

Фотовзгляд

Все галереи
Как Нацдружины кошмарили силовиков и АП в Киеве: яркий фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Возможны даже заморозки: синоптики рассказали о погоде на выходные

Стадион - так стадион: что известно о подготовке дебатов между Порошенко и Зеленским

Не война разрушила Луганскую область: что происходит в регионе - Денис Казанский

Три волны холода и майская жара: синоптик рассказал о погоде до конца весны

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: