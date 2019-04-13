Разорились еще до войны: журналист рассказал о тотальном хаосе в городах Донбасса

На Донбассе тотальный хаос и разруха, потому что там недееспособная и враждебная местная власть.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал журналист Денис Казанский.

По его словам, ситуация на востоке Украины зависит от руководства местной власти и нацеленности центральной власти.

"Если Киев не видит смысла и не может назначить туда руководство, которое выполняет эти задачи, в итоге можно возложить ответственность на центральную власть. В том же Лисичанске и Северодонецке кошмарная, недееспособная и враждебная местная власть. Непонятно, почему там не ввели военно-гражданские администрации (ВГА). Ведь это прифронтовые города", - рассказал он.

Также от подчеркнул, что в Лисичанске ВГА вначале была – руководителем поставили служащего в АТО.

"Допустим, он не справлялся с обязанностями, тогда можно было поставить другого человека. Зачем отменили ВГА и вернули в город выборы? Эти города не могут нормально функционировать, поскольку там сложились такие обстоятельства. И, конечно же, там нужны ВГА. Но, как я понимаю, по договоренности с тем же условным Бойко им разрешили выбирать местную власть, туда вернули выборы", - отметил журналист.

Он заявил, что сейчас в прифронтовых городах пришли к тотальному хаосу – депутаты с мэрами постоянно дерутся, первые голосуют за снятие вторых, а те недееспособны, потому что у них вражда с горсоветами. Также по словам журналиста, городами никто не занимается, хотя туда нужно вливать деньги – это очень важно и по-другому не получится. Нужно привлекать гранты, строить новые предприятия, развивать малый бизнес, например, индустриальные парки с нулевыми налогами, поощряя хоть каких-то инвесторов.

"Важно понимать, что эти города разорились еще до войны – местные элиты их разорили. В том же Лисичанске все закрылось еще до войны. А стекольный завод "Пролетарий" закрылся в разгар так называемой стабильности времен Януковича в 2013 году. Я веду к тому, что не война там постаралась. И я не понимаю, почему, во-первых, никто за это не наказан, а, во-вторых, нужно как-то все исправлять. К сожалению, мы попали в эту ситуацию, но кому-то ведь надо ее разгребать, потому что местные своими силами не выгребут. Никакая децентрализация сейчас не поможет этому региону", - сказал Казанский.

Кроме этого журналист рассказал и про возможные действия Порошенко на Донбассе.

"А Порошенко даже если и приедет в Луганскую область, то я не представляю, что он будет говорить. Я ему бы сразу же задал такие вопросы: Почему полгода нет губернатора? Почему у вас люди ездят по дороге через сожженный лес, который нужно утилизировать, выпилить сгоревшие деревья, потому что там заводятся короеды. К тому же это тоже сырье, из которого можно сделать, например, пеллеты. То есть нужно проводить рекультивацию, а там ничего не делается вообще", - отметил Казанский.

Он подчеркнул, что на востоке Украины уже привыкли к войне.

"Что может сейчас сказать Порошенко в том же Лисичанске? Очень многие пытаются придавать фактору войны чрезмерное значение, а на самом деле, там и к войне то привыкли. Как я уже говорил, не война – главная проблема. Возьмем разбитые дороги в том же Лисичанске и Северодонецке – последние мины, бомбы или снаряды туда прилетали в 2014-15 годах, а последние четыре года там ничего не падает. Но за это время там просто кошмар – никто ничего не делает", - поделился Денис Казанский.

Подробней читайте в материале "Апострофа": "Не война разрушила Луганскую область: что происходит в регионе - Денис Казанский".