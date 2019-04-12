Не война разрушила Луганскую область: что происходит в регионе - Денис Казанский

Известный журналист и блогер ДЕНИС КАЗАНСКИЙ во время первого тура выборов президента Украины был в Луганской области. О том, как живет местное население, с какими проблемами сталкивается и за кого голосует на выборах, Казанский рассказал во второй части интервью "Апострофу".

Первую часть интервью с Денисом Казанским читайте здесь: Любой мир с Россией закончится хаосом и крово­пролитием.

- Во время первого тура выборов вы были в Луганской области. Расскажите о настроениях, которые там сейчас царят? Что там говорят о кандидатурах Зеленского, Порошенко?

- Там апатично-отчаянное и негативно-депрессивное настроение – к сожалению, таков общий фон. Та же Луганская область дала наименьший результат Порошенко в Украине, и это вполне логично объясняется, потому что область превратилась в медвежий угол. Область заброшена, ею никто не занимается, и она являет собой кровоточащую рану на теле Украины.

К сожалению, мы очень много говорим о том, что Украина вернет себе ОРДЛО и будет эти территории восстанавливать. У нас постоянно ведется какой-то диалог, какие-то круглые столы и конференции о том, как мы будем возрождать территории, когда вернем их. Ведь там все разрушено, в плохом состоянии экономика. Но никто почему-то не говорит о возрождении территорий, которые уже подконтрольны Киеву.

Например, в Лисичанске просто кошмар, что творится – хаос, разруха. В том же Северодонецке фактически безвластие – мэры противостоят горсоветам, в которых работа парализована, руководителей коммунальных предприятий то снимают, то назначают. Соответственно не делаются дороги – там страшные выбоины – и в Северодонецке, и в Лисичанске машину можно просто убить. В Лисичанске за долги постоянно отключают то троллейбусы, то телевышки, в результате чего в ЛНР исчезли украинские каналы. С водоканалом в Лисичанске та же проблема – есть огромные долги у закрытых предприятий и непонятно, как забирать деньги. Все основные заводы обанкрочены, причем искусственно. А многие вообще уничтожены – от них ничего не осталось.

- Искусственно кем?

- Местными элитами. Например, завод РТИ (резиново-технических изделий) уничтожила команда [Александра] Ефремова. Завод купила структура "Зоофонд", подконтрольная Ефремову – затем его загнали в долги и полностью уничтожили. Завод "Пролетарий" принадлежал Сергею Дунаеву, который на выборах был доверенным лицом Бойко. То есть был нанесен жесточайший урон этой территории.

И парадоксально, что люди там продолжают поддерживать пророссийских людей. Продолжают потому, что у них недостаточно информации, а те же Бойко и Дунаев, которые на месте контролируют телевидение и СМИ, убеждают людей, что во всем виноват Киев и центральная власть.

Но и центральная власть тоже виновата тем, что не пресекала этого, что допускала превращение того же Лисичанска в феодальную вотчину Бойко, что тот же Бойко не сел за вышки, а ведь вся страна говорила о них, но он не получил никакого наказания. Дунаев не получил никакого наказания за то, что банкротил предприятия, в том числе государственный завод "Пролетарий", производивший стекло. Этот завод скоро на металл распилят – и все. В целом по области ситуация такова: с осени 2018 года нету главы администрации, а есть лишь и.о. Это ярчайший показатель отношения власти.

- В чем проблема?

- Не знаю. Уволили губернатора [Юрия] Гарбуза, который был до этого, а вместо него исполняющим обязанности сидит его зам. Почему так? Эти вопросы надо задавать президенту. Я в недоумении и люди на местах тоже. Они воспринимают этих людей, как временщиков, то есть они считают, что эта временная власть ничего не делает, и во многом это справедливые претензии.

Например, дорога до единственного КПП "Станица-Луганская" в Луганской области, где люди переходят через линию разграничения – от Счастья до Станицы-Луганской дорога убита настолько, что люди через сгоревший лес проломали просеку, выпилили деревья и проложили дорогу по земле. Трафик идет не по асфальтовой дороге, которая находится в ужасном состоянии, а через лес по земле. Конечно, когда там начинаются дожди, то автомобили застревают в грязи. А так люди катаются по хаотичной стихийной дороге.

Дороги в области разбиты и уничтожены – машины едут 30 км/час, а асфальтового покрытия просто не существует. Были обещания дороги сделать…

Если говорить о том, что мы возвращаем людей, которые живут в оккупированных районах, и боремся за их сознания и души, тогда нужно понимать, что от увиденного они будут, мягко говоря, не в восторге. Мы же должны создать какую-то витрину с этой стороны, чтобы они заезжали и думали: "Ну, ничего себе, у нас там все разбито, а в Украине посмотрите, какие хорошие дороги, какой сервис, какие ухоженные города, как здесь работают предприятия". А они видят с этой стороны такую же разруху, как и там.

Да, с той стороны все разбито, предприятия не работают, но и с этой стороны в Луганской области мы видим похожую картину. Когда люди видят эту дорогу, у них не сильно вырастает желание пожалеть о том, что они сделали в 2014 году. А нужно, чтобы они пожалели и понимали: "Да, Украина уходит вперед, развивается, а мы остались в гетто". В принципе, так и есть – территория по ту сторону отстает от Украины. Но недопустимо такое отношение к освобожденной в 2014 году территории и надо что-то делать.

если говорить о том, что мы возвращаем людей, которые живут в оккупированных районах, и боремся за их сознания и души, тогда нужно понимать, что от увиденного они будут, мягко говоря, не в восторге Фото: Евгеній Котенко/Апостроф

- Но у нас же есть Министерство по оккупированным территориям. В их задачи разве не входит привлекать инвестиции или финансовую помощь региону? Неужели за эти годы нельзя было привлечь хотя бы деньги на дороги?

- Они что-то делают. Но вообще все министерства, которых наплодили за последнее время, показали свою колоссальную неэффективность. Например, Министерство информации, располагающее значительными бюджетами – за прошлый год у них, по-моему, было около 700 миллионов, а это огромный бюджет. А сейчас мы пришли к тому, что в Лисичанске вообще выключили украинские телеканалы, и люди смотрят каналы ЛНР. Это, так сказать, итог их работы.

Вот, сторонники Порошенко жалуются, мол, "как же так, поддержали Зеленского, проголосовали за Бойко". Ребята, у вас было целое Министерство информации: а что же вы так плохо информировали людей, что они в итоге пришли к тому, что ваш авторитет потерян. Поэтому люди поддерживают либо откровенных врагов, таких как Бойко, либо Зеленского, которого вы так не любите и называете популистом. Что же вы не объяснили людям, что нельзя поддерживать популистов, а нужно поддерживать более содержательных кандидатов. Кому вы претензии предъявляете? Народу – глупо. А вы что делали, когда получили такие бюджеты?

То же самое касается Министерства по оккупированным территориям. Когда я был в Грузии, ездил на экскурсию в поселки, которые построило Министерство по делам беженцев из Южной Осетии, Абхазии. Там министерство действительно занимается строительством жилья.

А много ли у нас построено домов? Увы, к сожалению, нет. Хотя для Грузии в процентном соотношении количество беженцев было очень большим – им было намного сложнее справиться с тем потоком людей, который они получили из своих оккупированных территорий, в сравнении с тем, сколько мы получили людей. Но мы не можем это сделать.

Да, были восстановлены некоторые взорванные мосты в 2014 году, но это больше касается Донецкой области, где ведется работа. Там есть какой-то прогресс: практически с нуля перестроили некоторые школы, открыли новые отделения в больницах, построили несколько ЦНАПов, которые полностью изменили процедуру получения документов. То есть в Донецкой области мы видим определенные ростки цивилизации. А по Луганской области – тотальный хаос и развал.

- Почему так?

- Там другой руководитель, поэтому так получилось. Многое зависит от руководства местной власти и нацеленности центральной власти. Если Киев не видит смысла и не может назначить туда руководство, которое выполняет эти задачи, в итоге можно возложить ответственность на центральную власть. В том же Лисичанске и Северодонецке кошмарная, недееспособная и враждебная местная власть. Непонятно, почему там не ввели военно-гражданские администрации (ВГА). Ведь это прифронтовые города.

В том же Лисичанске ВГА вначале была – руководителем поставили АТОшника. Допустим, он не справлялся с обязанностями, тогда можно было поставить другого человека. Зачем отменили ВГА и вернули в город выборы? Эти города не могут нормально функционировать, поскольку там сложились такие обстоятельства. И, конечно же, там нужны ВГА. Но, как я понимаю, по договоренности с тем же условным Бойко им разрешили выбирать местную власть, туда вернули выборы.

И сейчас в прифронтовых городах мы пришли к тотальному хаосу – депутаты с мэрами постоянно дерутся, первые голосуют за снятие вторых, а те недееспособны, потому что у них вражда с горсоветами. Городами никто не занимается, хотя туда нужно вливать деньги – это очень важно и по-другому не получится. Нужно привлекать гранты, строить новые предприятия, развивать малый бизнес, например, индустриальные парки с нулевыми налогами, поощряя хоть каких-то инвесторов.

Важно понимать, что эти города разорились еще до войны – местные элиты их разорили. В том же Лисичанске все закрылось еще до войны. А стекольный завод "Пролетарий" закрылся в разгар так называемой стабильности времен Януковича в 2013 году. Я веду к тому, что не война там постаралась. И я не понимаю, почему, во-первых, никто за это не наказан, а, во-вторых, нужно как-то все исправлять. К сожалению, мы попали в эту ситуацию, но кому-то ведь надо ее разгребать, потому что местные своими силами не выгребут. Никакая децентрализация сейчас не поможет этому региону.

важно понимать, что эти города разорились еще до войны – местные элиты их разорили Фото: Евгеній Котенко/Апостроф

- У нас было 39 кандидатов в президенты, и осталось два. Может, вы меня поправите, но я не слышала, чтобы кто-то из кандидатов ездил в Луганскую или Донецкую область, разбирался в ситуации, и понимал объем существующих проблем, с которыми столкнется президент. Должен ли тот же Зеленский или Порошенко поехать на восток, чтобы хотя бы услышать этих людей?

- Я не могу сказать, что Порошенко как действующий президент не ездил – он бывал там. А сейчас чего уж ездить? Порошенко находится в такой ситуации, когда на любые действия ему скажут: почему же ты предыдущие 5 лет своей власти ничего не делал. А ему нечего будет на это ответить.

У Зеленского тут большая фора и он может сейчас говорить и обещать, что угодно. У него еще не было шанса вообще себя в политике показать. Он просто человек из ниоткуда – не из политики, а из шоу-бизнеса. А Порошенко даже если и приедет в Луганскую область, то я не представляю, что он будет говорить. Я ему бы сразу же задал такие вопросы: Почему полгода нет губернатора? Почему у вас люди ездят по дороге через сожженный лес, который нужно утилизировать, выпилить сгоревшие деревья, потому что там заводятся короеды. К тому же это тоже сырье, из которого можно сделать, например, пеллеты. То есть нужно проводить рекультивацию, а там ничего не делается вообще.

Что может сейчас сказать Порошенко в том же Лисичанске? Очень многие пытаются придавать фактору войны чрезмерное значение, а на самом деле, там и к войне то привыкли. Как я уже говорил, не война – главная проблема. Возьмем разбитые дороги в том же Лисичанске и Северодонецке – последние мины, бомбы или снаряды туда прилетали в 2014-15 годах, а последние четыре года там ничего не падает. Но за это время там просто кошмар – никто ничего не делает. И, снова-таки, вопрос – зачем была отменена ВГА и город отдали непонятно кому? А сейчас что уж говорить за две недели до выборов.

- Можно ли говорить о том, что Порошенко получит минимальную поддержку от этих регионов, а большинство наберет Зеленский? И какую вы прогнозируете явку?

- Она будет такая же, как в первом туре – неоткуда взяться больше. Явка там очень высока как для того количества людей, проживающих там. Например, я был в Попасной и там мне говорят, что у нас половины населения в городе нет. Люди уехали оттуда и некому голосовать. Поэтому там не будет супервысокой явки.

- А что должен сделать президент за первые 100 дней для этого региона? Что он может успеть за этот период?

- Не знаю, что можно сделать именно за 100 дней. Можно разве что сменить руководство и назначить туда каких-то более адекватных и вменяемых менеджеров, которые будут думать о том, как эту территорию восстанавливать и что с ней делать. Сейчас нужно по максимуму привлекать деньги доноров. Они же не дают деньги просто так. Им нужен проект, в котором указывается, что нужно построить такой-то объект, на который нужно столько-то денег. Это работает таким вот образом. Просто нужны люди, которые смогут это сделать.

В прошлом году в Луганской области была ситуация, когда из бюджета давалась субвенция, и колоссальная сумма была возвращена, потому что на местах не смогли ее освоить. То есть у чиновников не хватает в голове извилин, чтобы понять, куда эти деньги вложить. А ведь на эти деньги можно было сделать много чего – есть немало сфер, где их можно применить.

Например, тот же завод "Пролетарий", где раньше работали тысячи людей. Это государственный завод, который структуры Дунаева как бы арендовали, а потом обанкротились. Но этот целостный имущественный комплекс формально остается государственным. Почему туда нельзя было вложить государственные инвестиции, поставить новое оборудование и запустить современное производство? Это же будет великолепный сигнал для всех жителей области – мол, раньше у нас все рушилось и закрывалось, а сейчас, наконец, заработало. Пускай там будет работать 200 человек, но это будет позитивный знак, что что-то пошло по возрастающей.

Далее – можно поставить солнечную или ветровую электростанцию, поскольку там сильные ветра. Было бы желание и минимальное креативное мышление, чтобы понимать, куда применить деньги и вложить инвестиции, а остальное приложится.

В свое время там руководил губернатор Москаль, которого неплохо вспоминают. И вспоминают потому, что он хотя бы бегал и общался с людьми – выслушивал проблемы, решал какие-то минимальные истории. Казалось бы, он делал копеечные дела – но это работало. А сейчас люди не чувствуют, что вообще кому-то нужны и ими кто-то занимается. И поэтому тот же Бойко, который может раздать какие-то продукты, воспринимается как человек, которому не все равно за этот регион. А вертикальная власть президента там не воспринимается, потому что не доработала, к сожалению.