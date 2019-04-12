Кошмар и хаос: стало известно о печальных реалиях жизни на Донбассе

У населения Луганской области апатично-отчаянное и негативно-депрессивное настроение, так как в регионе творится хаос и разруха.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил известный журналист и блогер Денис Казанский.

"Та же Луганская область дала наименьший результат Порошенко в Украине, и это вполне логично объясняется, потому что область превратилась в медвежий угол. Область заброшена, ею никто не занимается, и она являет собой кровоточащую рану на теле Украины", - сказал журналист.

По словам Казанского, сейчас в Киеве обсуждают то, как восстановить оккупированные территории после возвращения, но никто почему-то не говорит о возрождении территорий, которые уже подконтрольны Украине.

"В Лисичанске просто кошмар, что творится – хаос, разруха. В том же Северодонецке фактически безвластие – мэры противостоят горсоветам, в которых работа парализована, руководителей коммунальных предприятий то снимают, то назначают. Соответственно не делаются дороги – там страшные выбоины – и в Северодонецке, и в Лисичанске машину можно просто убить. В Лисичанске за долги постоянно отключают то троллейбусы, то телевышки, в результате чего в ЛНР исчезли украинские каналы. С водоканалом в Лисичанске та же проблема – есть огромные долги у закрытых предприятий и непонятно, как забирать деньги. Все основные заводы обанкрочены, причем искусственно. А многие вообще уничтожены – от них ничего не осталось", - добавил он.

Журналист отмечает, что местные предприятия уничтожены элитами.

"Завод РТИ (резиново-технических изделий) уничтожила команда [Александра] Ефремова. Завод купила структура "Зоофонд", подконтрольная Ефремову – затем его загнали в долги и полностью уничтожили. Завод "Пролетарий" принадлежал Сергею Дунаеву, который на выборах был доверенным лицом Бойко. То есть был нанесен жесточайший урон этой территории", - сказал он.

Люди в этих регионах продолжают поддерживать пророссийских людей, так как даже Бойко и Дунаев убеждают людей, что во всем виноват Киев и центральная власть, считает Казанский.

"Но и центральная власть тоже виновата тем, что не пресекала этого, что допускала превращение того же Лисичанска в феодальную вотчину Бойко, что тот же Бойко не сел за вышки, а ведь вся страна говорила о них, но он не получил никакого наказания. Дунаев не получил никакого наказания за то, что банкротил предприятия, в том числе государственный завод "Пролетарий", производивший стекло. Этот завод скоро на металл распилят – и все. В целом по области ситуация такова: с осени 2018 года нету главы администрации, а есть лишь и.о. Это ярчайший показатель отношения власти", - резюмировал журналист.

Полное интервью читайте в материале "Апострофа": Не война разрушила Луганскую область: что происходит в регионе - Денис Казанский.