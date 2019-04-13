Украина получила очередное усиление для Вооруженных сил: опубликовано видео

США передали Украине 35 машин Hummer, которые вскоре передадут в боевые подразделения Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Украины.

"За последнее время уровень военно-технической помощи значительно возрос. Это касается всех наших партнеров, в первую очередь США. В настоящее время в Одессе разгружаются боевые Hummer – 35 машин. Из них 20 бронированных, которые пойдут в боевые подразделения, и 15 машин медицинского обеспечения", - прокомментировал событие министр обороны Украины Степан Полторак.

По его словам, за последнее время США оказали Украине помощь на более чем 400 миллионов долларов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Вооруженные Силы Украины недавно получили 120 новых образцов техники, которые ранее не были на вооружении.