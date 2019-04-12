ВСУ "разбогатеют" в 2019 на рекордное количество вооружений и техники: названы цифры

В 2019 году для Вооруженных Сил Украины выделено 11,5 миллиарда гривен на закупку и модернизацию вооружения и военной техники.

Об этом сообщает "Украинский милитаристский портал", ссылаясь на слова директора Департамента финансов Министерства обороны Украины Сергея Винника.

Для нужд ВСУ планируется закупить более 800 единиц автомобильной техники, 600 единиц техники связи, более 270 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, более 200 единиц бронетанкового вооружения и техники, 3000 единиц стрелкового вооружения, а также другого вооружения и военной техники.

В интересах Вооруженных Сил Украины запланировано проведение двадцати опытно-конструкторских работ.

Также в этом году часть выделенной суммы (4 миллиарда гривен) пойдет на ремонт более 5000 единиц вооружения и военной техники.

Как сообщал "Апостроф", в Воздушные Силы ВСУ поступил очередной штурмовик Су-25, который прошел капитальный ремонт и частичную модернизацию.