​В Украину идут сильные дожди: свежий прогноз и карты

14-16 апреля в Украину придет Черноморский циклон, который принесет с собой сильные дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

14 апреля ожидаются сильные дожди в Крыму и Приазовье. Температура воздуха будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла ночью, +7+15 днем.

15 апреля сильные дожди на юго-востоке и в центре. Ночью столбики термометров зафиксируют +3 +7 градусов, днем 7-14 градусов с отметкой плюс.

16 апреля умеренные дожди на севере и на западе. Ночью 3-7 тепла. Днем ожидается до + 8+14 градусов.

Осадки будут вместе с усилением порывов ветра до 14-17 м/с.

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