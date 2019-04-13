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Вятрович пояснил, что будет в Украине с празднованием 9 мая

суббота, 13 апреля 2019, 12:57

Пока 9 мая будет оставаться выходным днем синхронно с РФ, то этот день будет иметь русско-советский формат.

Об этом сообщает информагентство "Главком", ссылаясь на слова председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.

Журналисты напомнили, что в прошлом году на 9 мая в эфире телеканала "Интер" зрители увидели запрещены советские символы. На это украинцы отреагировали со скандалом.

"Бесспорно, что снова увидим следующее. Пока 9 мая будет оставаться выходным днем синхронно с РФ, то этот день будет иметь русско-советский формат. Это, безусловно, будет использоваться Россией. Я напомню другой пример. Когда выходным в Украине был день 7 ноября, почти каждый год в этот день у нас были драки, стычки, недоразумения. После отмены выходного дня все забыли о том, что 7 ноября может быть днем для политических противоречий", - рассказал Вятрович.

Также эксперт уточнил, что 9 мая должен остаться Днем победы над нацизмом, в этот день должны вспоминать ветеранов Второй мировой, в частности ветеранов Красной армии.

"Но это не должно быть государственным выходным. 8 мая должен быть государственным выходным и формат празднования 8 мая совсем другой", - подчеркнул Вятрович.

По его словам, в этом году 9 мая также будет выходным днем, но позже его отменят.

Как сообщал "Апостроф", в Днепре предлагают провести фотосессию, посвященную Дню победы, что активно обсуждают пользователи социальных сетей.

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