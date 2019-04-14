В сети показали интересное фото Керченского моста с высоты птичьего полета

В сети показали фотографию пустого Керченского моста с высоты птичьего полета.

Снимок опубликовала блогер под ником RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

"Популярный маршрут?", - подписала она свой пост в сети.

Так, напомним, что российские оккупанты полуострова уверяют, что по Крымскому мосту ездят много автомобилей. Однако, как видно на фото, мост практически пустой, по нему движутся лишь только несколько транспортных средств.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали новые фото моста в оккупированный Крым, которые подтверждают информацию о том, что постройка оккупантов всерьез угрожает судоходству в Керченском проливе.

Также журналисты из оккупированного Крыма разместили в интернете уникальные кадры прохода на катере под Керченским мостом.