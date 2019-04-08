Опубликованы новые фото ЧП с мостом в Крым

В сети опубликовали новые фото моста в оккупированный Крым, которые подтверждают информацию о том, что постройка оккупантов всерьез угрожает судоходству в Керченском проливе.

Так, блогер RoksolanaToday&Крым‏ опубликовала вTwitter ряд свежих снимков.

На одном из них четко видно место наноса песка и увеличения береговой линии.

"Керченский пролив. Дурноватый забор. Меняется все - глубины, скорость течений", - написала блогер, отметив, что даже "природа протестует" против аферы оккупантов.

Она также отметила, что, судя по фото, "судоходство они (российские оккупанты, – "Апостроф".) скоро уничтожат".

"Скоро будет шикарный песочный пляжик для росгвардейцев, а заодно и каюк судоходству. Ибо совершенно непредсказуемое прохождение. Где мель, где что – тепер не ясно из-за бестолковой, рукож*пной скрепы", - написала она.

Также блогер отметила, что опублиокванные фото подтверждают бесполезность моста. На снимке видно, что средь бела дня на мосту нет ни одного автомобиля.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что на Керченском мосту опять вводят ограничения на проезд большегрузов.