Украинцам показали адскую дорогу из Киева в Одессу: видео шокировало сеть

В сети показали "убитую" трассу Киева-Одесса, что шокировало пользователей.

Видеозапись разместил пользователь сети Константин Бушко на своей странице в Facebook.

Как видно на записи, на месте дороги образовалось множество ям. Асфальт буквально "сошел" вместе со снегом. Это спровоцировало целый ряд аварий.

На кадрах видно, что из-за опасных выбоин в ДТП попали много транспортных средств. Аварии произошли практически в нескольких метров друг от друга. Всего в аварии попали около десятка машин. В результате попадания в огромные ямы, у авто отлетали мосты и колеса.

Отмечается, что перед участком был установлен знак ограничения скорости в 50 км/час, предупреждающий о сложном участке дороги.

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В сети пользователи прокомментировали состояния дорожного покрытия.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Россией Крыму "правительство" в социальных сетях объяснило жителям, почему в городе Севастополь плохие дороги.