​Дожди и холод: опубликован актуальный прогноз погоды на начало недели

Понедельник, 15 апреля, не принесет украинцам долгожданного тепла, зато "порадует" дождями.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

"Начало новой недели не принесет Украине долгожданного тепла. Напротив, температура воздуха упадет на несколько градусов. Прохладнее всего будет на Западе: +7-10 днем и +2-4 после захода солнца. На севере и в центре максимум, который покажут столбики термометров: +11 градусов в дневное время суток и 3-5 - в ночное. Теплее всего в этот день будет на востоке и юге страны: от 10 до 13 тепла днем и около 6 тепла ночью", - сообщают в "Укргидрометцентре".

Что же касается осадков, то восток, центр и юг по-прежнему будут находиться в зоне проливных дождей как днем, так и ночью.

Как рассказал "Апострофу" заместитель директора "Укргидрометцентра" Анатолий Прокопенко, подобная метеорологическая картина будет сохраняться еще достаточно длительное время.

"Существенного тепла в ближайшие неделю-полторы пока не просматривается. Начиная с 17-18 апреля, появится больше солнца, но температура воздуха не будет существенно повышаться. Ночи будут прохладными, а местами возможны даже заморозки. Но дневная температура поднимется до 10-15 градусов тепла и выше. А до этого времени прохладно будет на большей части территории Украины кроме юго-востока. Здесь в ближайшие дни тепло сохранится", - отметил Прокопенко.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Пасху.