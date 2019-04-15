Сколько выходных будет в мае у украинцев

В мае 2019 года жители Украины получат сразу 10 выходных дней. Так, украинцы будут дополнительно отдыхать 1 и 9 мая.

Такое распоряжение принял Кабинет министров Украины.

В правительстве рекомендовали перенести рабочий день со вторника 30 апреля на субботу 11 мая. 1 мая украинцы будут отдыхать, так как в этот день отмечается День труда. Также выходным будет 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В конце апреля и начале мая жители Украины получат сразу пять выходных дней подряд - с 27 апреля по 1 мая.

Ранее "Апостроф" сообщал, что традиционно после Пасхи будет три волны похолодания – на 9-й, 17-й и 33-й день после праздника.