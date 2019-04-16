РУС. | УКР.

вторник, 16 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

16 апреля

10:01
Россия готовит боевикам ДНР-ЛНР щедрый подарок после выборов в Украине
09:51
Официально: Верка Сердючка поедет на Евровидение-2019
09:40
Джоли сменила фамилию
09:37
​Гривна резко упала: актуальный курс от НБУ на 16 апреля
09:33
Известная украинка стала свидетельницей пожара в соборе Нотр-Дам и сняла эмоциональное видео
09:31
Косит под Фиделя: в сети высмеяли фото главаря ДНР в странном образе
09:28
В Париже потушили Нотр-Дам-де-Пари: онлайн-трансляция, все подробности, фото и видео
09:16
Где смотреть онлайн Ювентус - Аякс: расписание трансляций
08:59
Пожар в Нотр-Даме потушен: что удалось спасти
08:31
У боевиков ДНР-ЛНР серьезные проблемы с "призывом": названы причины и на что готовы главари
08:04
В соцсетях высмеяли выступление на ТВ представителя штаба Зеленского: видео
08:00
День голоса и именины Водяного: какой праздник 16 апреля
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Косит под Фиделя: в сети высмеяли фото главаря ДНР в странном образе

вторник, 16 апреля 2019, 09:31

В сети высмеяли новую фотографию главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина, которого заподозрили в плагиате легендарного кубинского лидера Фиделя Кастро.

Публикацию в Twitter опубликовал пользователь Necro Mancer.

"Не пойму, под кого это косит Пушилин, на Кастро, вроде, не особо похож", - отметил он.

Пользователи в комментариях отмечают, что главарь боевиков в этом костюме похож на сказочного персонажа Карлсона, а также на российского актера Михаила Галустяна.

"Беременный Кастро?", "Это он с рыбалки приехал?", "На колобка косит", "Под кого не коси, а больше года он не протянет", "Они все там под дебилов косят", "Говно с козырьком", - пишут пользователи.

Ранее "Апостроф" сообщал, что главарь боевиков так называемой ДНР Денис Пушилин предложил организовать пересадку на пунктах пропуска для пассажиров автобусов, которые едут через КПВВ с оккупированных территорий Донбасса.

Фотовзгляд

Все галереи
Дебаты Порошенко без Зеленского: фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Будет ли тепло: синоптики дали прогноз на неделю

Любовь - удел сильных. Почему я выбрал толерантность

Возможны даже заморозки: синоптики рассказали о погоде на выходные

Стадион - так стадион: что известно о подготовке дебатов между Порошенко и Зеленским

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: