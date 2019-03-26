​Забыли про людей: в сети показали фото "ада", устроенного боевиками ДНР на пункте пропуска

В сети появились фото, на которых толпы людей из Александровки (Донецкой области) так и не дождались автобуса из Донецка.

Об этом сообщает "Временный Донецк" в Twitter.

"Александровка, украинский ноль сейчас. Дырявые забыли отправить автобусы из Донецка, люди перекрыл дорогу", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 24 марта, украинские власти открыли контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Золотое" в Луганской области, а главарь ЛНР Леонид Пасечник назвал это провокацией.

Ранее главарь боевиков так называемой ДНР Денис Пушилин предложил организовать пересадку на пунктах пропуска для пассажиров автобусов, которые едут через КПВВ с оккупированных территорий Донбасса.

А 15 марта на контрольных пунктах въезда-выезда "Новотроицкое" и "Майорское" скончались двое граждан Украины, которые хотели покинуть оккупированную территорию Донецкой области.